Napoli, la truffa della carta di credito hi-tech: inchiesta sui cyber pirati

Lunedì 27 Agosto 2018, 08:00

È l'ultima diavoleria escogitata dai cyber-pirati. Loro, i «signori della truffa 2.0», una ne fanno e cento ne pensano. Vedi alla voce «Pos Contactless», che poi altro non è che un innovativo metodo di pagamento rapido veloce e sinora considerato dagli esperti sicuro: basta disporre di uno smartphone, e scaricando l'applicazione della banca che registra i codici della carta di credito si viene abilitati agli acquisti.Da alcune settimane, anche a Napoli come nel resto d'Italia e del mondo, sono giunte segnalazioni di prelievi mai autorizzati e tentativi di intrusione che poi ricalcano - seppur con differenti modalità - il sistema criminale utilizzato da chi riesce a clonare le carte di credito o i bancomat. E per questo gli esperti del Nucleo speciale tutela della privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza sono già al lavoro per verificare se esista nel capoluogo campano una centrale criminale dedita a questo nuovo tipo di reati.