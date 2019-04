CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 2 Aprile 2019, 23:01

Esistono quelli «a libretto» e i semplici «cavallucci». Come dire: quelli inseriti in un contesto strutturato, fatto di contatti costanti, di incassi e conti da ripartire, come se fossero organici a un sistema; e quelli che invece lavorano a serata, quando c’è da riempire di nomi nuovi un evento. Non parliamo di aziende con tanto di partita iva, ma di camorra e neomelodici, di clan che tengono i propri nomi su cui investire e su cui puntare, quelli «a libretto», per l’appunto, cantanti che devono girare e che devono sfondare: ne va della reputazione del clan, ma anche delle casse della stessa organizzazione.Sono questi i punti su cui fa leva l’inchiesta della Dda di Napoli su alcuni nomi di cantanti neomelodici, di volta in volta tirati in ballo da alcuni collaboratori di giustizia. Camorra di Secondigliano, inchieste condotte dai pm Maurizio De Marco e Vincenza Marra, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli, il faro sulla galassia di artisti o cantanti al servizio dei clan è acceso da anni. Girano soldi attorno ad alcuni neomelodici, che diventano uno strumento per ripulire soldi della droga e del racket, insomma un modo efficace per riciclare proventi di attività illecite. Camorra e cantanti, c’è un verbale che porta la firma di Luca Menna, pentito del clan Amato-Pagano, gli ormai ex scissionisti (dopo la violenta faida del clan Di Lauro). Ne abbiamo fatto cenno lo scorso novembre, ma il suo racconto risulta ancora materia viva sulla scrivania degli inquirenti.