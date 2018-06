Soldi in cambio di posti di lavoro: spunta un audio registrato dalla vittima

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 4 Giugno 2018, 07:30 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 07:30

Quando ha capito che le cose si erano messe male, che gli accordi - almeno dal suo punto di vista - non erano stati rispettati, ha deciso di vestirsi da detective. E ha registrato una conversazione che potrebbe essere decisiva nel corso di un processo a carico di tre incensurati, oggi costretti a difendersi dall'accusa di truffa. Inchiesta sulla presunta compravendita di posti di lavoro, accertamenti in corso su quanto dichiarato nel corso di una denuncia da un privato cittadino che sostiene di aver versato nelle mani di un ex consigliere della municipalità in quota Pd qualcosa come 15mila euro in cambio di una assunzione certa. Tre gli indagati, si tratta di Ivan Ghilardi, del suo presunto braccio destro Ciro Ruocco e di Felice Colombrino (solo omonimo del prefetto oggi impegnato a Roma), che vengono tirati in ballo da Giovanni De Maio. Ed è stato proprio quest'ultimo a munirsi di registratore e immagazzinare la conversazione dalla quale risulterebbe l'esistenza di un accordo fondato sullo schema soldi in cambio di lavoro.