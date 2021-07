Tav Afragola, chiesto il rinvio a giudizio ​per l'ex sindaco Tuccillo e altri sette

La Procura di Napoli Nord ha chiesto il rinvio a giudizio per otto persone nell'ambito delle indagini sulla stazione dell'Alta Velocità di Afragola). Le richieste del sostituto procuratore Giovanni Corona - secondo quanto riferito da Cronache di Napoli - riguardano l'ex sindaco del popoloso comune, Domenico Tuccillo; Roberto Paragone, capo della sezione investimenti di RFI Napoli; Massimiliano Pompori, direttore dei lavori; Ciro Napoli, referente di progetto RFI, Luigi Evangelista responsabile Italfer Meridione; Donato Inglese, collaudatore statico; Alessandra Iroso, dirigente ad interim del settore qualità e viabilità urbana e Salvatore Romanucci, responsabile del servizio Ambiente del Comune di Afragola. Il pm ha chiesto l'archiviazione per Maurizio Gentile, ex numero uno di RFI.

I reati contestati agli indagati, a vario titolo, sono falsità ideologica continuata in concorso, frode continuata e in concorso nelle pubbliche forniture, mancato collaudo e omessa bonifica in concorso. La richiesta di archiviazione del pm riguardo la posizione di Maurizio Gentile, ex numero uno di RFI è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord Maria Gabriella Iagulli lo scorso 6 maggio.