Napoli: schianto in moto contro un paletto, due feriti in prognosi riservata

Grave incidente per due centauri che ieri sera si sono schiantati contro un paletto a Napoli. Lo schianto è accaduto in via Piazzolla, una traversa di via Don Giovanni Bosco dove le vittime, a bordo della stessa moto, sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e trasportate d'urgenza in ospedale.

LEGGI ANCHE Napoli: sullo scooter senza patente, 53enne investito da un Tir a Gianturco



Entrambi gli uomini, il 30enne napoletano che era alla guida dell'Aprilia 900 e il passeggero 51enne, sono ora ricoverati in prognosi riservata all'Dalla prima ricostruzione effettuata dalla polizia municipale della sezione Infortunistica stradale, sembra che la causa dello schianto sia stata l'della moto.

LEGGI ANCHE Napoli, carambola mortale in via Diocleziano: la vittima è uno studente di Ingegneria



LEGGI ANCHE

Secondo gli accertamenti predisposti dal comandante Antonio Muriano, la velocità del mezzo avrebbe fatto perdere il controllo al centauro che dopo aver sbandato, si è conficcato nei paletti del marciapiedi senza il coinvolgimento di altri mezzi. La moto è stata sequestrata dai poliziotti municipali che hanno anche acquisito le immagini della videosorveglianza in zona. Infine sui centauri sono stati effettuati i test alcolemici di cui si attendono gli esiti.

Ultimo aggiornamento: 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA