Napoli, professoressa di 61 anni travolta mentre è in bici: muore in ospedale

Tragedia a Napoli, una professoressa di 61 anni è stata investita mentre era in bicicletta e ha perso la vita dopo la corsa in ospedale. Il dramma si è consumato venerdì scorso 11 giugno, verso le 10,45, quando M.R.C. professoressa dell’Istituto Siani, mentre percorreva con la sua bici elettrica via Pietro Castellino, nel rione Arenella di Napoli, è stata scaraventata sulla corsia opposta dalla sportellata di un’auto.

Nel cadere è stata investita da una moto proveniente frontalmente che non ha potuto evitarla. Trasportata in codice rosso al Cardarelli è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico nel quale le è stata asportata la milza, ma le sue condizioni ormai gravissime l’hanno condotta alla morte. Intanto si cerca l’automobilista che avrebbe aperto incautamente la portiera poiché si è dileguato prima che potessero intervenire i soccorsi e gli agenti.

Le indagini sono state così affidate alla Polizia Municipale San Lorenzo, sotto il comando di Alfredo Marraffino, poiché è stata la prima ad intervenire sul posto.