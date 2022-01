Napoli, centauro si schianta contro le barriere di protezione di via Partenope

Un centauro si è scontrato contro le barriere di delimitazione della zona pedonale su via Partenope, a Napoli. L'episodio è accaduto la notte tra il 6 e il 7 gennaio, quando il giovane, un 19enne di Casoria, ha colpito in pieno la barriera con il proprio scooter Honda modello Sh 150. L'impatto è stato talmente violento da far rompere alcune parti delle barriere di protezione e scaraventare il centauro per alcuni metri.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha traportato d'urgenza il ragazzo all'ospedale Cardarelli dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata nel reparto Trauma Center. Insieme all'equipe dei sanitari sono intervenuti anche i poliziotti municipali della sezione Infortunistica stradale comandata da Antonio Muriano che hanno proceduto alle prime rilevazioni e verificato che il giovane non possiede la patente e neanche l'assicurazione dello scooter. Il motoveicolo è stato sequestrato.