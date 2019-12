Napoli, donna investita davanti al cimitero di San Giovanni: è in prognosi risevata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una 59enne napoletana è in prognosi riservata dopo essere stata investita, nella tarda serata di ieri. La donna, ricoverata all'Ospedale del Mare è stata travolta da un'auto in, all'altezza del cimitero di San Giovanni, mentre stava attraversando la strada.Una Lancia Y condotta da un 19enne originario di Sant'Anastasia ha investito la signora che abita poco distante dal luogo dell'incidente e si è immediatamente fermato per prestarle soccorso, accompagnandola nel vicino presidio ospedaliero a Ponticelli. Sul posto sono intervenute le pattuglie della sezione infortunistica della polizia municipale che hanno effettuato i rilievi planimetrici e, in un secondo momento, sequestrato l'auto procedendo agli accertamenti di rito.Le verifiche predisposte dal comandante Antonio Muriano per raccogliere indizi riguardo la dinamica dell'investimento hanno risentito della forte pioggia di ieri sera, che ha disperso le tracce per cui sono ancora in corso gli accertamenti per verificare il punto dove è avvenuto l'incidente.