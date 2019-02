Napoli, schianto nella notte: auto sbanda e trancia la gamba a una donna

Venerdì 22 Febbraio 2019, 10:37 - Ultimo aggiornamento: 22-02-2019 10:44

Grave incidente questa notte in via Diocleziano, a Fuorigrotta, dove una donna è stata schiacciata da un'automobile in testa coda. La 39enne napoletana è stata colpita mentre si trovava vicino lo sportello della propria vettura, parcheggiata a bordo strada e si accingeva ad aprire la portiera per sedersi al posto di guida.Improvvisamente, una vettura condotta da un 22enne che stava sbandando sull’asse viario, ha sbattuto contro un bus in fermata e contro la donna, schiacciandola nella parte inferiore del corpo e tranciandole una gamba. La vittima è stata soccorsa dal 118 e trasportata d’urgenza al Cardarelli dove è stata assistita per un codice rosso.Molto probabilmente la causa per cui l'automobile ha perso il controllo, sbandando in testa coda fino a colpire la donna, è stata una seconda vettura che non si sarebbe fermata ad un incrocio. Secondo la prima ricostruzione della sezione Infortunistica della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano, l'automobilista che non si sarebbe fermato allo stop, avrebbe costretto il 22enne a sbandare per evitare lo scontro, perdendo poi il controllo del veicolo.Gli agenti hanno riscontrato le tracce di frenata sull'asfalto e hanno sequestrato 5 veicoli coinvolti, compresa l'auto della vittima. Le indagini dei poliziotti municipali sono ora concentrate sulla ricerca dell'automobilista scappato via dopo il mancato rispetto dello stop. La 40enne è ricoverata in prognosi riservata.