Napoli, incidente nella notte: Jeep si ribalta, sfonda il guardrail e precipita dal ponte

Sabato 3 Novembre 2018, 06:53 - Ultimo aggiornamento: 03-11-2018 07:06

Incidente rocambolesco a Ponticelli dove una Jeep Cherokee che stava percorrendo via Luca Pacioli ha sfondato il guard rail, precipitando al di sotto della strada. L'episodio è avvenuto intorno alle 23.00.Alla guida dell'automobile che si è ribaltata ed è caduta su via De Meis, c 'era un 36enne napoletano che, nonostante l'impatto violento del veicolo, non ha riportato ferite ed è rimasto praticamente illeso. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza la Jeep rimettendola sulle ruote, la Protezione Civile e la sezione Infortunistica della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano.Gli agenti municipali hanno riscontrato la mancanza di assicurazione del veicolo e dai primi accertamenti effettuati, hanno ipotizzato come causa dell'incidente il pavimento stradale reso viscoso dalla pioggia, condizione che avrebbe favorito la perdita del controllo del conducente.