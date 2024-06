Poteva essere salvata. Se fosse stata soccorsa, se la sarebbe cavata. Invece, chi l’ha speronata è scappato. È fuggito, tanto da macchiarsi del peggiore reato che si possa consumare in mare: omissione di soccorso. La fuga, dopo aver provocato un incidente grave. Brutta storia nelle acque di Posillipo, dove una barca lanciata a tutta velocità ha speronato una canoa a bordo della quale c’erano un uomo e una donna.

APPROFONDIMENTI Salerno, turista americana morta in mare Incidente di Amalfi, l'autopsia Skipper ubriachi alla guida delle barche dei turisti: in Sardegna multata una guida che trasportava in mare 16 persone

Sono le 17.30, il mare è calmo, situazione tranquilla. Il kayak è stato colpito in pieno, i due passeggeri volano in acqua. Ed è così che le sorti di due compagni di una domenica di sport e relax si sono divise in modo irreversibile. Ad avere la peggio è stata la 30enne Cristina Frazzica, residente in Lombardia, giunta a Napoli da qualche giorno: è stata catapultata in mare, per essere poi ferita dall’elica dell’imbarcazione pirata.

Diversa la sorte del compagno di kayak: un penalista del 1991, originario di San Giovanni a Teduccio, che è stato soccorso da un’imbarcazione in transito in quel tratto di mare (era guidata da un un altro penalista napoletano). È stato il 33enne ad attirare l’attenzione sull’amica scomparsa: «Aiutatela, era con me in canoa, abbiamo fatto un volo, poi l’ho persa di vista».

Domenica, maledetta domenica a Posillipo. Omicidio e omissione di soccorso, quanto basta a spingere la Procura di Napoli a lanciare un appello: «Chi ha visto qualcosa di utile per le indagini si faccia avanti: il fatto è accaduto tra le 17.30 e le 17.45, nelle acque che separano villa Rosebery e Giuseppone a Mare, qualunque particolare può essere utile». Dopo aver tratto in salvo l’unico superstite, il diportista ha avvisato il reparto operativo della Capitaneria di porto (ma anche una vedetta della Guardia di Finanza), che sono riusciti a recuperare il corpo della donna. Hanno seguito il flusso della corrente, fino ad individuare la sagoma della donna ormai priva di vita.

Immediato l’intervento del pm di turno, giunto a Posillipo per il coordinamento delle indagini, a stretto contatto con il procuratore aggiunto Alessandro Milita. Nel corso della notte, è stato diramato un alert con un chiaro obiettivo: controllare banchine e aree di attracco per verificare l’esistenza di imbarcazioni danneggiate o con tracce di scontri recenti. Una attività di perlustrazione che andrà avanti anche nelle prime ore di questa mattina, per chiudere il cerchio attorno al malvivente responsabile dell’omicidio della donna.

Ma torniamo alla dinamica dell’investimento. Sono da poco trascorse le 17.30, quando è stato notato un natante viaggiare a una velocità sostenuta. Ci sono diverse imbarcazioni in transito nello specchio d’acqua a ridosso di villa Rosebery, ma ci sono anche degli sportivi a bordo dei kayak. La canoa è stata investita in pieno, speronata su un fianco. La barca pirata è giunta all’improvviso, rendendo impossibile qualsiasi manovra di salvataggio. Uno schianto fatale per una giovane donna, che non ha fatto in tempo a riprendersi dallo spavento e dall’impatto del mezzo a motore.

Lo ha spiegato il sopravvissuto di questa storia: «Non abbiamo visto da dove arrivasse, siamo stati colpiti all’altezza del fianco, il kayak è volato via, io e la mia amica siamo stati sbalzati. Chi ci ha investito è scappato via».

Mossa da vigliacchi, omissione fatale, quella donna - dicono ora le indagini - è stata investita e tranciata dall’elica. E nessuno l’ha soccorsa.