Lunedì 19 Agosto 2019, 08:14

POZZUOLI - Spaventoso incidente questa mattina intorno alle ore 7 in via Montenuovo Licola Patria nella salita che da Licola conduce verso la zona de La Schiana. Un ragazzo di circa 22 anni di Monterusciello alla guida della propria macchina ha perso il controllo e ha fatto una paurosa carambola con l'auto che si è ribaltata. In quel momento non passava nessun altra autovettura nel senso opposto di marcia. Sul posto c'è un'ambulanza e un'automedica della Intersecurity Onlus di supporto al 118 che ha, poi, trasportato il giovane al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Il ragazzo lamentava forti dolori per contusioni e escorizioni in tutto il corpo ma per fortuna è fuori pericolo di vita. I medici del nosocomio puteolano lo hanno sottoposto ad indagini radiografiche per verificare eventuali fratture.