Mergellina di sangue per l’ennesimo incidente stradale, avvenuto il giorno di Natale. La corsa di due centauri, a bordo di una moto Honda 750, si è conclusa con il loro schianto contro un palo della luce sul lungomare partenopeo. Nonostante la violenza dell’impatto, per entrambi i ragazzi, non ci sono state gravi conseguenze dal punto di vista clinico ma l’episodio ha, inevitabilmente, riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale nella zona. Negli ultimi quattro mesi, infatti, l’area urbana compresa tra via Caracciolo, piazza Sannazaro e via Piedigrotta è stata lo scenario di tre investimenti mortali e, da tempo, i residenti segnalano numerosi episodi di auto e moto che sfrecciano nel quartiere, soprattutto la notte.



La moto con a bordo due giovani, residenti a Posillipo, ha colpito un palo della luce all’angolo del marciapiede che costeggia l’incrocio tra via Caracciolo e piazza Sannazzaro. L’impatto dei centauri, che provenivano da largo Sermoneta, è avvenuto intorno alle sei del mattino del 25 dicembre ma l’esatta dinamica di quanto è accaduto, è al vaglio dell’Unità Operativa Avvocata della polizia municipale guidata da Vincenzo Di Stazio.

Tra i tasselli da ricostruire c’è, chiaramente, la causa della perdita di equilibrio del mezzo che, secondo il conducente, è stata una brusca sterzata per schivare un ciclista che era sulla corsia ciclabile. Compito dei poliziotti municipali, ora, sarà verificare la testimonianza del motociclista incrociando i risultati dei vari accertamenti in corso d’opera, a cominciare dalle immagini della videosorveglianza. Un altro dato importante, riguarda la velocità del mezzo che secondo i primi accertamenti, da confermare, viaggiava al di sopra del limite che, in quel tratto, è 30 chilometri all’ora.

Le indagini dei poliziotti municipali puntano anche a rintracciare il ciclista che, secondo il centauro, avrebbe causato la sua brusca sterzata. Tra le prime testimonianze da acquisire, in ogni caso, c’è quella dell’uomo che si è fermato a soccorrere i due giovani e che, in effetti, è stato il primo a giungere sul luogo dell’incidente. Poco dopo lo schianto della moto contro il palo della luce, infatti, un automobilista si è fermato per aiutare i due ragazzi, trasportandoli in auto fino ad incrociare un’ambulanza. Il mezzo del 118, ha assistito il passeggero, in condizioni più gravi rispetto al conducente trasferendolo in ospedale.

Nel frattempo, una pattuglia della polizia municipale è stata allertata da un cittadino che aveva notato la moto sul marciapiede e, vicino, una macchia di sangue. Infine, il conducente della moto, a cui è stata sospesa la patente perché guidava una cilindrata maggiore rispetto a quella per cui era patentato, ha ricevuto 10 giorni di prognosi, il passeggero, invece, 30 giorni.

L’allarme sicurezza stradale a Napoli è stato al centro di molte proteste. «Per fermare la “strage degli innocenti” servono norme più dure contro gli incoscienti e i delinquenti della strada» dichiara il deputato dell’Alleanza Verdi- Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, impegnato nella preparazione «un pacchetto di norme da inserire nella riforma del codice della strada che il Ministro Salvini ha preannunciato voler portare a breve in aula per permettere alle amministrazioni locali interventi più rapidi ed efficaci nelle aree urbane». «È rarissimo che chi investe o addirittura uccide un pedone faccia un solo giorno di galera mentre i familiari delle vittime l’ergastolo lo iniziano a scontare subito - conclude Borrelli- per questo occorrono interventi legislativi durissimi».