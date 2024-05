Napoli, marito e moglie investiti in incidente: sono in prognosi riservata

Un grave incidente stradale si è verificato alle 9.15 in Via L. Pacioli, a Napoli, coinvolgendo due pedoni, marito e moglie. Entrambi sono stati trasportati d'urgenza in ospedale dove si trovano attualmente in prognosi riservata. L'uomo è stato ricoverato all'ospedale Cardarelli, mentre la donna è stata portata all'ospedale Del Mare.

I due sono stati investiti da un'auto guidata da un uomo di 48 anni.

Dalle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale sembra che il veicolo stesse procedendo su via Pacioli in direzione della strada statale 162 mentre i pedoni attraversavano la carreggiata da destra verso sinistra rispetto alla direzione di marcia del veicolo, ma fuori dalle strisce pedonali.

Le indagini sono in corso per determinare con esattezza la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.