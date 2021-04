Non ce l'ha fatta uno dei due poliziotti dei Falchi coinvolti dieci giorni fa in un incidente stradale in via Giordano Bruno, a Mergellina.

Gli agenti avevano perso il controllo della moto per l'improvvisa manovra di una automobilista; dopo l'impatto con la vettura erano stati sbalzati contro i cordoli dei marciapiedi. Portati in ospedale, erano subito apparse gravissime le condizioni di uno dei due, sovrintendente in servizio presso il commissariato San Ferdinando.