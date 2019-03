Napoli, la morte nel cantiere di via Marina colpa della corsa per la riapertura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Marzo 2019, 07:00

Dal telaio del grosso camion degli operai di via Marina spunta una scarpa da ginnastica grigia che si staglia sul rosa della pista asfaltata. Qualche centimetro in là, sotto le ruote, c'è un corpo schiacciato. È quello di Hassane Kailou, nigeriano 34enne, in Italia da circa 3 anni. Fino a ieri viveva nell'adiacente Baraccopoli della Marinella mai debellata nonostante gli sgomberi del mese scorso. I lavori in via Marina, invece, erano ripresi «in accelerazione», filtrava dal cantiere in mattinata. Entro 4 giorni, infatti, bisogna riaprire la preferenziale ai filobus e completare pavimenti e semafori: «Opere che saranno ultimate entro il 31 marzo, consentendo di garantire la funzionalità del tratto, nonché di salvaguardare il finanziamento della Commissione europea», spiega l'assessore comunale alla Mobilità Mario Calabrese che esprime «cordoglio» per la morte del nigeriano. Hassane è stato investito e ucciso alle 16,30 dal camion degli operai in retromarcia. Usciva dall'inferno della Marinella e attraversava la pista asfaltata, area di cantiere.