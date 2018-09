Napoli, incidente mortale a Fuorigrotta: scooter contromano travolto da automobile

Lunedì 17 Settembre 2018, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 17-09-2018 11:31

Nelle immagini della videosorveglianza si vede l’automobile che arriva a velocità sostenuta e falcia lo scooter, che stava procedendo contromano. Un impatto devastante, che non ha lasciato scampo al centauro: A. P., 50 anni, di Fuorigrotta, è deceduto sul colpo. L’incidente è avvenuto intorno all’1.30 di stanotte a Fuorigrotta, in via Caio Duilio, all’altezza dell’incrocio con via Consalvo. La vittima stava probabilmente tornando a casa, abitava nelle vicinanze. Alla guida dell’automobile, una Bmw, c’era un ragazzo di 26 anni di Cercola con tre amici; dopo l’impatto i quattro giovani hanno lasciato l’automobile e si sono allontanati a piedi, sono stati rintracciati da una volante della Polizia di Stato. Secondo le prime ricostruzioni, effettuate dalla sezione Infortunistica Stradale della Polizia Locale, guidata dal capitano Antonio Muriano, l’uomo stava procedendo contromano, forse per immettersi su via Consalvo, quando è stato colpito in pieno dall’automobile, che se lo sarebbe trovato quindi davanti all’improvviso dopo essere uscita dal tunnel e non avrebbe fatto in tempo a frenare o cambiare direzione. L’automobilista è stato sottoposto ai test per verificare l’assunzione di alcol o droghe, i risultati saranno pronti nei prossimi giorni.