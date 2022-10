Napoli, incidente mortale causato da un malore del conducente dell'auto

Tragedia in pieno giorno a Fuorigrotta. Dove c'è stato un incidente mortale, provocato molto probabilmente da un malore del conducente del veicolo.

A ricostruire la dinamica gli agenti della polizia municipale di Napoli agli ordini del comandate Ciro Esposito, immediatamente intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e gli accertamenti del caso e dirigere il traffico in un punto particolarmente critico, non lontano anche dall'ospedale San Paolo.