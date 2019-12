Scontro mortale su via Vecchia San Rocco, ai Colli Aminei dove ha perso la vita un centauro. Il grave incidente ha coinvolto due uomini a bordo di scooter di grossa cilindrata che provenivano da direzioni opposte e si sono scontrati frontalmente.



Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 e la violenza dell'impatto è stata fatale per Mariano Panariello, un 38enne napoletano che si trovava a bordo di un T-Max e ha riportato gravissimi traumi al torace e alla testa ed è stato soccorso d'urgenza dall'ambulanza del 118. L'uomo, trasportato all'ospedale Cto è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo e, successivamente, è stato trasferito nel reparto di Medicina legale del Policlinico federiciano dove verrà effettuata l'autopsia.



L'altro centauro, un 41enne napoletano, è stato soccorso per lesioni ma non è a rischio vita. Sul posto sono intervenuti i poliziotti municipali della sezione Infortunistica Stradale comandati da Antonio Muriano che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza ed effettuato i rilievi planimetrici, sebbene al momento l'unico tassello sicuro sulla dinamica dello scontro sia il fatto che l'impatto è avvenuto frontalmente coinvolgendo nella carambola tra gli scooter anche un'auto in sosta, sequestrata insieme agli scooter. Ultimo aggiornamento: 18:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA