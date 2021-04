Grave incidente stradale in via Giordano Bruno, a Mergellina. Due Falchi (agenti di Polizia in borghese sulle motociclette) sono rimasti seriamente feriti dopo aver perso il controllo del mezzo sul quale viaggiavano. Non si conoscono al momento ulteriori particolari sulla dinamica dell'incidente. I due poliziotti sono stati condotti in ospedale.