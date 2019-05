Sabato 25 Maggio 2019, 19:03 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2019 19:08

Brutta disavventura per Daniele Bellini, meglio conosciuto come Decibel dai tifosi napoletani. Lo speaker del San Paolo, voce ufficiale del calcio Napoli da diversi anni per le partite interne al San Paolo, ha avuto oggi un incidente in moto che però sembra aver portato solo paura e nessuna conseguenza.«Quando un uomo con la moto incontra un signore con una Marea in controsenso, l’uomo con la moto è un uomo morto» scrive Debibel dalla sua pagina Instagram ironizzando su quanto accaduto. «Per fortuna però io avevo il casco e andavo piano. Ragazzi ho avuto un incidente ma sto bene. Ho già letto alcune notizie false in rete e per non far preoccupare nessuno ci tengo a dirvi che sono in ospedale in attesa di ulteriori controlli. Qui tutti sono molto bravi e professionali. Per fortuna niente di grave, ho la pellaccia dura e non vi libererete facilmente di me», ha concluso.