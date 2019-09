Camion dei rifiuti perde percolato, centauro napoletano finisce in ospedale

Venerdì 6 Settembre 2019, 06:30

Grave incidente in via Cesare Rossaroll, nel quartiere San Lorenzo, dove un motociclista è caduto battendo la testa sull'asfalto. Il 26enne napoletano, G. M., si trovava a bordo di una moto Yamaha di grossa cilindrata e stava percorrendo la strada che collega la zona della stazione Garibaldi a via Foria, quando ha perso il controllo del mezzo che è scivolato sul pavimento stradale.Il giovane è stato trasportato all'ospedale Cardarelli dove i medici lo hanno assistito in codice rosso, riscontrando un forte trauma commotivo al cranio. Sul posto sono intervenute la polizia di Stato e la polizia municipale, riscontrando che il centauro, molto probabilmente, non indossava il casco.Secondo quanto rilevato da un primo sopralluogo, sembra che a procurare lo slittamento della moto sia stato del percolato fuoriuscito da un camion dell'Asia che aveva percorso la strada ma questa circostanza è al vaglio degli agenti municipali coordinati da Antonio Muriano.