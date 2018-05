Napoli, incidente in officina illegale: 19enne schiacciato dal camion che stava riparando

Martedì 22 Maggio 2018, 19:58 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 19:58

Un ragazzo di 19 anni, indiano, è rimasto schiacciato questa mattina dall’automezzo che stava riparando in una officina abusiva di via Dorando Petri, nella zona industriale di Ponticelli. Sul posto sono intervenute le volanti dei commissariati Ponticelli e Casoria della Polizia di Stato. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30. Il giovane, secondo la ricostruzione, si trovava sotto un camion frigo quando i supporti hanno ceduto e il mezzo gli è rovinato addosso.La vittima è stata trasportata inizialmente in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Betania ma, dopo i primi esami, i medici hanno deciso per il trasferimento al Cardarelli vista l’entità delle ferite; attualmente è ancora ricoverato nella Rianimazione dell’ospedale Collinare, le sue condizioni sono gravi. L’officina si trova all’interno di un’area di parcheggio per mezzi pesanti ed è gestita da un cittadino straniero ancora in corso di identificazione; dai primi accertamenti è emerso che l’attività non era in regola.