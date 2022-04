Napoli, incidente choc a Ponticelli: feriti 5 giovani amici ventenni

Cinque giovani napoletani sono stati coinvolti, la scorsa notte, in un incidente nel quartiere Ponticelli dove l'auto su cui erano a bordo ha perso il controllo. Il gruppetto di amici, composto da tre ragazze di cui due sorelle di 17 e 20 anni e due ragazzi di 20 anni, stavano percorrendo via Luca Pacioli, poco prima dell'una quando il veicolo ha sbandato.

All'improvviso, la Citroen modello C3 condotta da uno dei due 20enni residente a Ponticelli, ha colpito il guard rail sul lato sinistro anteriore del mezzo, proseguendo con una carambola in mezzo alla carreggiata dove, fortunatamente, l'auto fuori controllo non è entrata in collisione con altri veicoli.

Il giovane passeggero che si trovava di fianco al conducente, ha riportato gravi traumi ed è stato soccorso dal 118 e ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva all'ospedale del Mare, in prognosi riservata.

Per gli altri ragazzi nell'auto non sono state necessarie cure ospedaliere, fatta eccezione per una 20enne, assistita all'ospedale Cardarelli ma con una prognosi di natura ortopedica. Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, sono intervenuti i poliziotti municipali della sezione Infortunistica stradale di Napoli che hanno eseguito i rilievi planimetrici e sequestrato il mezzo. Al momento non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente che potrebbe avere tra le cause principali della perdita di controllo del mezzo, il maltempo.

I poliziotti dell'Infortunistica comandati da Antonio Muriano hanno infine sottoposto tutti i giovani coinvolti nell'incidente ai test alcolemici e antidroga, come da protocollo.