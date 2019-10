Napoli, schianto nella notte a Posillipo: motociclista in prognosi riservata

Sabato 5 Ottobre 2019, 13:11 - Ultimo aggiornamento: 05-10-2019 14:01

Grave incidente all'alba di oggi su via Manzoni dove si sono scontrati frontalmente un auto ed una moto. L' impatto tra la Smart guidata da una 19enne napoletana e la moto Yamaha di grossa cilindrata, condotta da un 35enne napoletano, è avvenuto al centro della carreggiata.Lo scontro si è verificato intorno alle 4 del mattino e non ha coinvolto altri veicoli ma ha provocato gravi traumi al centauro che ora è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli. La ragazza alla guida dell'auto invece, è stata assistita al Fatebenefratelli per lievi escoriazioni. Secondo le procedure della polizia municipale intervenuta, entrambe le vittime sono stata sottoposte agli esami tossicologici.Gli agenti della sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano hanno sequestrato entrambi i mezzi e proceduto ai rilievi planimetrici dai quali non è stato ancora possibile stabilire se il centauro indossasse il casco di protezione e neanche avanzare ipotesi sulla responsabilità dello scontro dal momento che I veicoli si trovavano quasi incastrati al centro della carreggiata.In queste ore i poliziotti municipali stanno procedendo alla rilevazione delle immagini della videosorveglianza che potrebbero fornire indizi preziosi sulla ricostruzione della dinamica dello scontro.