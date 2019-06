Napoli, auto si ribalta sul raccordo Pianura-Vomero: 25enne in prognosi riservata

Domenica 30 Giugno 2019, 10:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grave incidente questa notte sull'asse viario di raccordo tra il Vomero e Pianura, dove un'automobile si è ribaltata. Una 25enne originaria di Nola, che era seduta al posto del passeggero di fianco al conducente, è rimasta incastrata nell'abitacolo ed è stato necessario un intervento per estrarla fuori dal veicolo, prima di poterla soccorrere.La giovane, assistita inizialmente dal 118 è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli. Il conducente invece, ha riportato solo lievi lesioni.L'episodio è accaduto intorno all'una, orario in cui l'auto, una Lancia Ypsilon condotta da un 26enne di Soccavo, stava procedendo sulla carreggiata del raccordo perimetrale in direzione Pianura.A un certo punto, il veicolo ha sbandato ed è andato fuori controllo fino al ribaltamento della macchina che, fortunatamente, non ha coinvolto altri veicoli. Sul posto insieme all'ambulanza, sono intervenute le pattuglie della sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano. Gli agenti hanno sequestrato la vettura e richiesto i test tossicologici per il conducente, avviando le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente e le cause del ribaltamento dell'auto.