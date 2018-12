Napoli, scontro frontale sul raccordo Vomero-Pianura: centauro in ospedale e traffico in tilt

Giovedì 6 Dicembre 2018, 11:14

Incidente frontale sul raccordo Vomero-Pianura, a Napoli, dove si sono scontrati un'auto e uno scooter all'altezza dello svincolo su via Epomeo. L’episodio è avvenuto intorno alle 8.15 di questa mattina e nessun altro mezzo è stato coinvolto nello scontro.Il centauro, un 43enne napoletano, ha riportato gravi traumi nell'impatto con l'auto ed è stato trasportato con un codice di massima urgenza all’ospedale Cardarelli. Per il conducente dell'auto, invece non sono state necessarie cure mediche.Sul posto è intervenuta l'ambulanza della postazione San Gennaro che ha effettuato tutte le manovre di sicurezza sul paziente che pur indossando regolarmente il casco di protezione ha riportato un importante trauma al viso e al cranio.