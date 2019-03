Scappa dopo lo schianto, 67enne in prognosi riservata: è caccia all'uomo in tutto il Napoletano

Sabato 30 Marzo 2019, 10:47

È fuggito dopo lo schianto contro uno scooter, un’automobilista ora ricercato dalla polizia municipale. L’ incidente è avvenuto ieri pomeriggio su via Miano, nell’omonimo quartiere, dove un’auto Citroen C3 si è scontrata frontalmente con uno scooter Yamaha 300 condotto da un 67enne.L’anziano, originario di Arzano, ha riportato gravi traumi in tutto il corpo ed é stato trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale Cardarelli dove è ricoverato in prognosi riservata. Pochi istanti dopo l'impatto tra i due veicoli, il conducente dell'auto con targa bulgara, ha abbandonato il veicolo su via Miano ed è scappato.Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano, che ha proceduto al sequestro dei veicoli e attivato immediatamente l’attività di investigazione e ricerca del fuggitivo.