Scooter contro auto a Posillipo, 18enne in ospedale in fin di vita

Sabato 12 Maggio 2018, 13:04 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 13:04

Una 18enne napoletana è in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli, vittima di uno scontro tra il suo scooter e un'automobile. L'incidente è avvenuto intorno all'una e mezza di stanotte su via Petrarca dove la giovane si trovava col fidanzato che conduceva il mezzo. L'impatto è avvenuto tra la parte anteriore dello scooter e la fiancata dell'auto che, molto probabilmente, stava facendo una manovra di inversione ma la ricostruzione è al vaglio della polizia municipale intervenuta sul posto con gli uomini dell'Infortunistica stradale, comandati da Antonio Muriano.Dai primi sopralluoghi degli agenti, sembrerebbe che la giovane forse non indossava il casco di protezione o potrebbe averlo perso durante la caduta, dal momento che lo schianto ha proiettato la 18enne per diversi metri fino alla caduta sul pavimento stradale, causandole un grave trauma cranico oltre a fratture agli arti inferiori e in varie parti del corpo. I primi soccorsi sono stati prestati dall'ambulanza del 118 della postazione Chiatamone che ha trasportato la ragazza urgentemente al Cardarelli cercando di stabilizzarne le condizioni invece per il giovane che conduceva il mezzo non c'è stata necessità di assistenza ospedaliera, così come per il 20enne napoletano che era alla guida dell'auto.I poliziotti municipali hanno sequestrato entrambi i veicoli ed effettuato gli esami alcolemici sui conducenti, oltre a eseguire i rilievi planimetrici e fotografici per ricostruire l'esatta dinamica e individuare le responsabilità del sinistro.