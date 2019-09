Napoli, scooter travolto dalla Smart in piazza Garibaldi: 21enne in ospedale

Lunedì 30 Settembre 2019, 15:18

Grave incidente per un centauro di 21 anni che questa notte si è scontrato contro una Smart. L'incidente è avvenuto intorno all'una in piazza Garibaldi dove l'auto, guidata da un 52enne napoletano, ha impattato con lo scooter Sh 150 condotto dal giovane napoletano.La collisione tra i due mezzi che procedevano nella stessa direzione è avvenuta lateralmente causando la caduta del centauro che non indossava il casco di protezione. Lo schianto violento contro la Smart e successivamente contro il pavimento stradale ha procurato gravi traumi al ragazzo ora ricoverato in prognosi riservata all'Ospedale del Mare dopo una prima assistenza al Loreto Mare.Secondo i primi accertamenti della sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano, I veicoli provenivano entrambi dal corso Garibaldi e stavano attraversando la piazza ma sono ancora in corso gli accertamenti sulle eventuali responsabilità dei conducenti. A bordo dello scooter c'era anche un passeggero di 23enne che ha riportato lievi lesioni senza necessità del ricovero ospedaliero.