Dramma a Napoli, due donne travolte da un'auto in via Petrarca: muore anziana, ferita la badante

Sabato 8 Giugno 2019, 14:30

Due donne sono state travolte da un'auto mentre attraversavano la strada, su via Petrarca a Napoli. L'impatto con la vettura è stato violento e uno dei pedoni, una signora anziana trasportata all'ospedale Fatebenefratelli, è deceduta a causa dei gravissimi traumi riportati alla nuca e nelle altre parti del corpo.L'altra donna che era in sua compagnia e che le faceva da badante, è stata ferita agli arti inferiori ed è in condizioni critiche ma non sembra a rischio vita. La conducente dell'auto si è immediatamente fermata per prestare soccorso alle due vittime che sono state assistite inizialmente dal 118.Per quanto riguarda la dinamica dei soccorsi, il primo mezzo intervenuto è stata un'ambulanza non medicalizzata che, successivamente è stata coadiuvata da una seconda ambulanza che aveva già un paziente a bordo ma che ha supportato i sanitari operanti su via Petrarca perché era dotata del medico. S'è aggiunto un terzo mezzo di soccorso proveniente da Scampia per assistere la vittima meno grave e trasportare anche lei all'ospedale Fatebenefratelli.Sul posto è giunta anche la sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano che ha proceduto a rilievi e ascolto delle testimonianze.