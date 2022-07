Incidente a Napoli: scontro tra quattro auto lungo statale 268, sei feriti

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la statale 268 «del Vesuvio». Nell'impatto, secondo quanto si apprende sono rimasti coinvolti quattro veicoli.

Il transito è temporaneamente interdetto lungo la statale 268 «del Vesuvio», in direzione Angri, all'altezza del km 12 in località Nola (Na). Il traffico viene temporaneamente deviato verso l'uscita «Palma Campania». A causa di un mezzo pesante che ha perso il rimorchio, invece, è provvisoriamente chiusa al traffico la strada statale 7 Dir C «Appia», al km 19,600, in località Pescopagano in provincia di Caserta