Napoli, incidente in via Arenaccia: tamponamento tra auto e moto, fuga per il responsabile e donna in fin di vita in ospedale

Alle ore 16:20 circa, le auto su Via Arenaccia, erano ferme nel traffico, in coda prima dell’intersezione con la Via Lahalle, quando il conducente di una Toyota Yaris ha tamponato un’auto che lo precedeva. A sua volta l'auto ha tamponato uno scooter, anch’esso fermo in coda, con a bordo padre e figlia. I due centauri vengono quindi schiacciati contro un altro veicolo, fermo in coda, che precede il motociclo.

Anche la terza auto ha tamponato l'altro veicolo che la precedeva, provocando un tamponamento multiplo che ha visto coinvolti in totale 4 auto ed 1 motociclo.

L’urto ha provocato lesioni ai due centauri, in particolare la passeggera, B.A., di 33 anni residente in Via Colonnello Lahalle, è stata trasportata presso l’Ospedale Cardarelli e ricoverata in prognosi riservata in codice rosso. Il padre, conducente del motociclo tamponato, B.A. di 72 anni anch’egli residente in Via Colonnello Lahalle, è stato invece trattenuto in ospedale in osservazione.

Sul posto gli uomini della Polizia Locale dell’Infortunistica Stradale stanno ricostruendo la dinamica; dalle testimonianze raccolte è emerso che il conducente del veicolo responsabile, dopo il tamponamento, è venuto alle mani con il conducente del veicolo che lo precedeva e subito dopo si è dato a fuga senza prestare soccorso e senza farsi identificare. È stato tuttavia individuato e raggiunto presso la propria residenza.

Si tratta di E. D. di 43 anni, residente nella zona di Via Santi Giovanni e Paolo, accompagnato presso gli uffici dell’Infortunistica Stradale, dove è stato identificato, sottoposto ad accertamenti per la verifica dello stato di alterazione, verrà deferito all’Autorità Giudiziaria per lesioni ed omissione di soccorso