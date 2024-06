Napoli, incidente via delle Repubbliche Marinare e caos sicurezza: appello dei consiglieri

Velocità eccessiva, sosta selvaggia e altre criticità mettono a rischio la sicurezza di tanti, pedoni e autisti, che percorrono via delle Repubbliche Marinare, la lunga e ampia strada che serve Barra, popoloso quartiere nella zona orientale di Napoli. L'incidente di pochi giorni fa mette in risalto, ancora una volta, le difficili condizioni dell'asse percorso da ogni giorno da migliaia di veicoli verso il centro e verso il vesuviano e che, in più occasioni, è stato al centro di gravi fatti.

A evidenziare pericolosità e alto rischio di incidenti stradali è un gruppo di consiglieri della VI Municipalità del Comune di Napoli, l'ente che amministra i quartieri Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio. Cinque amministratori locali hanno deciso di mettere nero su bianco le proprie preoccupazioni e di evidenziare la necessità di misure per mettere in sicurezza l'asse che lo scorso anno è stato riqualificato grazie ai fondi di Città Metropolitana in occasione del Giro d'Italia.

In una lettera indirizzata al sindaco Gaetano Manfredi, all'assessore comunale alla viabilità Edoardo Cosenza, al servizio viabilità di Palazzo San Giacomo e alla competente commissione comunale i consiglieri Luigi Limatola (Movimento 5 Stelle), Carlo Capasso (Per la Città di Napoli più Verde), Anna D’ambrosio (Napoli Solidale), Gennaro Amato (gruppo misto) e Domenico Ferone (Manfredi sindaco) chiedono di intervenire con urgenza nell'incrocio tra via delle Repubbliche Marinare, via Sesto Fiorentino e l’ingresso di un noto supermercato. «Questo punto di intersezione è stato teatro di numerosi incidenti stradali, nell'ultimo dei quali al motociclista coinvolto è stata amputata una gamba», scrivono i consiglieri della Municipalità di Napoli Est che, per garantire sicurezza, chiedono all'amministrazione centrale di mettere in campo iniziative utili a ridurre il rischio di ulteriori incidenti. «La realizzazione di infrastruttura come una rotonda o attraversamenti pedonali rialzati, potrebbero notevolmente migliorare la gestione del traffico, riducendone il rischio e proteggendo la vita dei cittadini», è il suggerimento degli esponenti del Consiglio locale che si appellano alla giunta comunale e ai dirigenti dell'ente di piazza Municipio.

A ben vedere la sostenuta velocità dei veicoli è soltanto uno degli elementi che preoccupano residenti e passanti che quotidianamente attraversano via delle Repubbliche Marinare. A questa si aggiungono la sosta selvaggia - che rende alcuni tratti difficilmente praticabili - e la mancanza di adeguata segnaletica.

Non da meno il mancato rispetto del semaforo e degli stop da parte di alcuni autisti lungo la strada di Barra in cui insistono diversi incroci, numerosi negozi e servizi che attirano centinaia di mezzi.

Sono diverse le strade primarie a scorrimento veloce di Napoli Est in cui, su alcuni incroci mancano dispositivi di messa in sicurezza. Lo spiega Antonio Di Costanzo, assessore ai lavori pubblici e alle infrastrutture della VI Municipalità di Napoli, che sottolinea che, più volte, l'ente presieduto da Sandro Fucito ha segnalato situazioni critiche come per via Mario Palermo a Ponticelli e proprio per via delle Repubbliche Marinare a Barra. Per queste occorre creare dei dispositivi viabilistici in grado di attenuare rischi incidenti, come le rotatorie in modo che gli incroci siano in sicurezza e scorrevoli.