Incidente a Napoli: camion della spazzatura contro la vetrina di un negozio a via Toledo

Stamattina un camion della spazzatura si è schiantato contro la vetrina di un negozio situato nel centro di Napoli, in via Toledo. Alla guida del veicolo un solo conducente che, dopo aver parcheggiato il camion, è sceso per svuotare i cassonetti dell'immondizia. Poco dopo il camion, parcheggiato in un strada in discesa, ha cominciato a muoversi andandosi a schiantare contro la vetrina del negozio. L'uomo ha cercato di fermare il mezzo con il suo corpo fino all'arrivo di un passante che ha rimesso il freno a mano, fermando così il camion.