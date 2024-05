Sciopero edili, sindacati in piazza a Napoli: «Fermiamo la strage»

«Non potevamo stare inermi di fronte a questa tragedia. Antonio era un grande lavoratore e a settembre avrebbe raggiunto il tanto agognato traguardo della pensione: siamo qui per far sentire la nostra voce affinché quello che è accaduto nel cantiere di Capodichino non accada mai più». Massimo Sannino, segretario della Filca Cisl, ha ancora gli occhi ludici provati dall’amarezza mentre il suo pensiero è rivolto all’amico e collega Antonio Russo, il carpentiere 63enne morto lo scorso mercoledì a seguito del drammatico incidente avvenuto in un cantiere della metro linea 1 di Napoli dove sono rimasti feriti altri due operai.

Dopo il dovuto dolore, l’amarezza fa spazio allo sdegno tra i lavoratori edili scesi oggi in sit-in al Plebiscito in concomitanza con lo sciopero di otto ore proclamato dalle organizzazioni di categoria di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil. Ad incrociare le braccia è l’intero comparto impegnato nei cantieri di tutte le linee della Metropolitana di Napoli: Linea 1, 6, 7 e Alifana.

«Oggi è la giornata dell'indignazione e della rabbia – spiega il segretario generale della Cgil di Napoli e Campania, Nicola Ricci - oggi è la giornata dello sciopero.

Crediamo che questo Governo debba subito convocare le parti sociali, le organizzazioni sindacali per confrontarsi su che tipo di impresa e di organizzazione del lavoro si vuole favorire in questo Paese».

Quella di Russo è la 22esima morte bianca registrata in Campania nel solo 2024, in tutto lo stivale sono già oltre 350 le vite spezzate sui luoghi di lavoro dall’inizio dell’anno. Questi i numeri di «una strage senza fine» che le parti sociali hanno voluto simbolicamente rappresentare anche oggi, allestendo all’esterno della prefettura partenopea una vera e propria scena del crimine con una sagoma nera disegnata su un lenzuolo bianco dove sono stati adagiati diversi caschi macchiati di pittura rossa per ricordare le ultime vittime del lavoro tra il capoluogo campano ed il suo hinterland.

«E' una strage - tuona Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli - lo sciopero degli edili di Napoli è la dimostrazione che soprattutto qui bisogna contrastare l'illegalità, specialmente i subappalti senza nessuna regola, senza nessun controllo. Noi continueremo questa mobilitazione affinché non avremo ottenuto risposte concrete». Intanto per il prossimo mercoledì, 29 maggio, è stato convocato in Prefettura il vertice richiesto dal sindacato al quale prenderanno parte istituzioni, parti sociali e gli enti preposti alla vigilanza.