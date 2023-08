Due vite spezzate da investimenti pedonali a Napoli riportano nuovamente l’attenzione sull’emergenza della sicurezza stradale. Giuseppe Cimmino e Maria Caiazzo, lui 77enne e lei di 63 anni, sono morti entrambi mercoledì a causa di circostanze molto simili, sebbene avvenute con tempi e modalità diverse. Giuseppe è stato colpito da un’auto mentre attraversava via Marina e, nonostante dieci giorni di ricovero ospedaliero, il suo cuore ha retto fino a mercoledì quando non c’è stato più nulla da fare per il suo quadro clinico fortemente compromesso. Maria, invece, è morta poco dopo l’investimento avvenuto due giorni fa, mentre attraversava la strada su corso San Giovanni.

Con i loro decessi il bilancio drammatico delle vittime travolte da auto o scooter, a partire da agosto 2022 fino a oggi, sale a 12 persone investite mentre attraversavano strade e piazze comprese nel perimetro urbano del capoluogo partenopeo. I dati allarmanti che riguardano la media di quasi un investimento mortale al mese ai danni di un pedone includono una percentuale significativa di casi in cui i passanti avevano impegnato le strisce pedonali. Per questi motivi, a Napoli, negli ultimi mesi, amici e familiari delle vittime della strada sono stati protagonisti di sit-in e manifestazioni pacifiche per stimolare le istituzioni e l’opinione pubblica sulla necessità di garantire maggiormente la sicurezza dei pedoni in strada.

Corso San Giovanni: qui è stata travolta e uccisa una donna di 69 anni



Gli ultimi investimenti stradali di pedoni si sono verificati, in ordine di tempo, il 30 luglio ed il 9 agosto in due quartieri diversi ma con modalità molto simili. Nel primo caso, l’episodio è avvenuto su via Marina dove Giuseppe Cimmino, un 77enne napoletano, stava attraversando come se volesse dirigersi verso l’area portuale. L’investimento è avvenuto intorno alle 23.50 e la 46enne alla guida della Smart che ha colpito l’anziano si è immediatamente fermata per prestare soccorso e allertare il 118 che successivamente ha trasportato il 77enne all’ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Una volta iniziati gli accertamenti della sezione Infortunistica della polizia municipale comandata da Antonio Muriano, è emerso che l’uomo risultava scomparso dalla tarda mattinata del giorno in cui è stato investito, come documentato dalla denuncia presentata dai suoi familiari, preoccupati per Giuseppe che si era allontanato durante una passeggiata. Molto probabilmente, come risulta dalle prime ricostruzioni degli agenti, l’anziano che si era allontanato a causa di una perdita dell’orientamento, vagando per l’intera giornata, è sbucato improvvisamente sulla carreggiata di via Marina dove poi è stato investito. Dopo dieci giorni di ricovero ospedaliero, Giuseppe non è sopravvissuto ai traumi che avevano ulteriormente aggravato le sue patologie.



Il giorno in cui è morto Giuseppe Cimmino, il 9 agosto, è stata investita Maria Caiazzo, la 63enne residente nel quartiere San Giovanni che era scesa in strada per recuperare un borsello all’interno della propria auto. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.40 sotto l’abitazione della donna che si era allontanata per raggiungere la macchina parcheggiata a pochi metri di distanza da casa. La 63enne è stata investita su corso San Giovanni da una moto Honda Africa Twin di grossa cilindrata, condotta da un 19enne che, nell’impatto, ha perso il controllo ed è stato successivamente assistito anche lui in ospedale. Nonostante la tempestività dei soccorsi ed il trasferimento della donna all’ospedale del Mare, la 63enne non è riuscita a sopravvivere ai traumi riportati nell’impatto con la moto mentre il centauro ha avuto 5 giorni di prognosi. Entrambi gli investimenti pedonali sono al vaglio della sezione dell’Infortunistica Stradale della polizia municipale che ha provveduto al sequestro di tutti i veicoli coinvolti e ai rilievi planimetrici sui luoghi dei due incidenti per i quali sono state anche analizzate le telecamere delle aree urbane videosorvegliate. Sia il centauro che l’automobilista sono stati sottoposti ai test per verificare l’assunzione di alcol o stupefacenti ed entrambe le salme saranno sottoposte all’esame autoptico e sono, al momento, nel reparto di Medicina legale del Policlinico Federico II di Napoli.

Il drammatico bilancio delle dieci vite spezzate a causa di investimenti pedonali a Napoli prima degli ultimi due gravi episodi è cominciato con Elvira Zibra, la 34enne che perse la vita a causa dell’investimento avvenuto la notte del 31 agosto 2022 su via Caracciolo. La ragazza, che lavorava in uno degli chalet sul lungomare partenopeo, stava attraversando la strada per gettare dei rifiuti quando è stata travolta da un centauro che sfrecciava a tutta velocità impennando sulla moto. Solo nell’area compresa tra via Caracciolo e via Piedigrotta hanno perso la vita, a distanza di una manciata di settimane, tre persone compresa Elvira. Dopo di lei, infatti, il 62enne Giuseppe Iazzetta fu investito la mattina del 18 settembre 2022 mentre attraversava sulle strisce pedonali di piazza Sannazaro e ancora Alessandra Navarra, investita l’11 ottobre 2022 mentre attraversava sulle strisce pedonali di via Piedigrotta.



«Ogni incidente stradale è un evento a sé e comporta una serie di variabili che vanno analizzate caso per caso ma, in città, c’è un comune denominatore che riguarda la maggior parte dei sinistri con gravi conseguenze e si tratta della velocità». Le parole di Antonio Muriano, comandante della sezione Infortunistica della polizia municipale di Napoli, fanno riferimento alla casistica accertata e documentata di incidenti mortali che riguardano centauri e automobilisti che viaggiano molto al di sopra dei limiti di velocità previsti nelle aree urbane. «La media da mantenere tra le mura cittadine è di 50 chilometri orari ma ci sono varie zone con restrizioni ulteriori a cui bisogna fare attenzione e ovviamente vanno rispettate con scrupolo» insiste il comandante specificando che «qualsiasi tipo di impatto nel momento in cui avviene ad alta velocità può comportare inevitabilmente il rischio di gravi conseguenze se non esiti mortali».