Napoli, la polizia stradale nelle scuole per lo stop agli incidenti stradali

Domani 20 novembre si celebra la “Giornata mondiale in memoria delle vittime della strada” dedicata a quanti hanno perso la vita sulle strade e ai loro familiari.

Nel 2022, nella provincia di Napoli, sono stati 248 gli incidenti stradali con lesioni a persone che hanno causato 350 feriti e 9 decessi. Dati in lieve flessione rispetto al 2021 quando sono stati rilevati 271 incidenti stradali, ma con 393 persone ferite e 9 decessi.

Nel corso dell'anno, la polizia stradale della sezione di Napoli e delle sue articolazioni ha partecipato a numerose iniziative nelle scuole: campagne di educazione stradale e giornate formative nelle quali ha incontrato nel complesso circa 1.050 studenti di tutte le classi, in particolare delle scuole superiori.

In particolare recentemente la polizia stradale ha partecipato a un incontro nell'istituto superiore Galiani di Napoli, organizzato in memoria delle vittime della strada, in ricordo di una giovane alunna della scuola vittima di incidente stradale. L'attività di educazione stradale si concluderà il 22 novembre nell'istituto superiore Ferraioli di Napoli.

La manifestazione di domenica 20 novembre

Domani a Napoli alle ore 10 (con partenza dal Bar Napoli in via Caracciolo) è in programma una iniziativa di Europa Verde e la Radiazza proprio nel “triangolo della morte”, così chiamato perché sono state uccise tre persone negli ultimi mesi. Da via Caracciolo a Piedigrotta, passando per piazza Sannazaro: è il percorso scelto per ricordare tutte le vittime della strada: a partire da Elvira Zibra, l’ingegnere Giuseppe Iazzetta e Alessandra Navarra.