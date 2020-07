Napoli, incidenti a via Petrarca, la polizia municipale: «Ridurre rischi con interventi strutturali»

Giornata di sopralluoghi e rilievi tecnici della polizia municipale su via Petrarca, l’arteria posillipina diventata ancora una volta lo scenario di un terribile incidente lo scorso 17 luglio quando un 29enne di Pianura si è schiantato sulla ringhiera all’altezza del civico 64, precipitando sulle rampe sottostanti. Questo episodio ha lasciato spazio anche all’ipotesi di un possibile gesto volontario da parte del giovane che fortunatamente ha riportato solo un trauma toracico ma, nel 2011, tre ragazzi persero la vita in un incidente analogo. Trovare soluzioni affinché si possa ridurre e, possibilmente, eliminare il rischio di altri incidenti è l’obiettivo dei sopralluoghi disposti da Ciro Esposito, comandante della polizia municipale di Napoli in sinergia con gli agenti e i tecnici della sezione Infortunistica comandata da Antonio Muriano.

«Le attività svolte questa mattina sono state la verifica dello stato dei luoghi, l’osservazione e il monitoraggio del tratto stradale e l’effettuazione dei rilievi per realizzare interventi migliorativi su via Petrarca dove c’è già una segnaletica regolare che sarà rafforzata ma il vero obiettivo sono gli interventi strutturali» spiega Muriano che ha coordinato il sopralluogo svolto con la collaborazione di ingegneri e tecnici, protezione civile oltre che i poliziotti municipali guidati da Sabina Pagnano comandante dell’Unità Operativa della polizia municipale di Chiaia. «Intervenire in maniera strutturale significa fare i conti con la fattibilità delle varie soluzioni che sono in fase di valutazione e che riguardano un’area particolare perché soggetta a vincoli paesaggistici per cui coinvolgeremo la Sovrintendenza» aggiunge Muriano che sottolinea il coinvolgimento dei familiari delle vittime che nel 2011 persero la vita precipitando dall’auto proprio come è accaduto al 29enne napoletano pochi giorni fa.



«E’ stato fondamentale il confronto con i familiari per accogliere i loro suggerimenti e le criticità che ci hanno attenzionato - spiega Muriano - nell’immediato c’è l’intenzione di installare due attraversamenti semaforici pedonali a monte e valle del tratto con le curve, sia per assicurare tutela ai pedoni che per interrompere la velocità del passaggio dei veicoli».

Tra gli interventi strutturali progettati dalla sezione Infortunistica c’è «l’innalzamento del marciapiede così da creare una sorta di ostacolo che già dissiperebbe l’energia di un eventuale impatto con un veicolo, impedendo o semmai rallentando fortemente qualsiasi altro impatto successivo ma questa proposta deve avere il parere della Sovrintendenza».



«Ci teniamo a proporre soluzioni fattibili e che accolgano le esigenze degli abitanti del quartiere e dei familiari con i quali c’è stato e continuerà ad esserci confronto e dialogo, per far sentire le istituzioni sempre vicine ai problemi dei cittadini» ha concluso il comandante Ciro Esposito.