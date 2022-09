Napoli, individuata la «casa» delle sigarette di contrabbando

In via Pietro Antonio Lettieri a Napoli gli agenti hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha lasciato cadere a terra due scatoloni voluminosi, all'uscita di un edificio, per poi darsi alla fuga. Al loro interno numerose stecche di sigarette di contrabbando. Quindi, gli operatori hanno effettuato un controllo nello stabile e hanno notato, al primo piano accanto ad una porta di ingresso, una finestra aperta sul pianerottolo: da lì sono riusciti a vedere, all’interno dell’appartamento, alcuni scatoloni simili a quelli rinvenuti. Poco dopo, grazie ai vigili del fuoco, gli agenti hanno avuto accesso all’abitazione dove hanno rinvenuto altre stecche per un totale di 340 stecche e per un peso complessivo di 68 chili, sequestrate ovviamente. Denunciato il titolare dell'abitazione, un 36enne napoletano con precedenti di polizia, sotto accusa per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.