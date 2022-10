Piazza Garibaldi, in uno dei negozi della nuova galleria commerciale, un 20enne viene notato dal personale di vigilanza. Lo bloccano all’ingresso, con capi d’abbigliamento appena rubati. Tre cappotti da notta, uno indossato sull'altro, per un valore di 330 euro, e un coltello pieghevole. Da qui l'intervento del 118 e l'arresto per furto aggravato: refurtiva restituita al negoziante.