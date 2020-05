Napoli, infermiera anti-Covid stuprata a piazza Garibaldi, è gara di solidarietà: «Il silenzio aiuta i carnefici»

Una gara di solidarietà per l'infermiera stuprata nel parcheggio del corso Arnaldo Lucci la scorsa domenica. A distanza di sette giorni dalla vile aggressione i napoletani hanno voluto offrire la loro vicinanza e la loro solidarietà alla donna aggredita lanciando un hastag - #iostoconlinfermierastuprata - e "mettendoci la faccia" esponendo un cartello con la scritta "il silenzio aiuta i carnefici, non ci metterete il bavaglio". Una forma di protesta verso quanti avrebbero tentato di "insabbiare" il fatto con lo scopo di evitare ulteriori tensioni sociali nel quartiere.

Decine di cittadini da ogni parte della città hanno posato per dire no all'escalation di violenze che da ormai diverse settimane si registrano nella zona del Vasto, di piazza Garibaldi o nell'area di porta Nolana, chiedendo alle istituzioni di intervenire massicciamente per garantire la sicurezza dei residenti.

«Oggi in tanti ci siamo dati appuntamento sui social - ha spiegato Adelaide Dario, organizzatrice della manifestazione - per dimostrare la nostra vicinanza all'infermiera stuprata a piazza Garibaldi. Un gesto vile commesso da una bestia, perchè chi aggredisce ed abusa di una donna non può essere definito altrimenti».Poi l'appello direttamente alla donna aggredita: «Noi non conosciamo il tuo nome, però vogliamo dirti che non sei sola e che in tanti ci siamo attivati per farti capire che ti siamo vicini».

Numerosi gli appelli dei cittadini alle istituzioni - in particolare a Questore e Prefetto - per chiedere il ripristino della legalità e della sicurezza nel quartiere. Un quartiere, lo dimostrano gli ultimi fatti di cronaca, dove far rispettare la legge è sempre più complicato anche per le stesse forze dell'ordine.

«Quando lo Stato è assente sono i cittadini a fare lo stato - prosegue Adelaide Dario - noi rivolgiamo l'ennesimo appello alle istituzioni per veder tutelato il nostro diritto a vivere tranquillamente nel nostro quartiere. Ricordiamo a chi governa questa città e questa regione che chi fa il proprio dovere non lo fa perchè qualcuno dica grazie, ma per principio, per se stessi e per la propria dignità. Una dignità che in questa zona di Napoli stiamo perdendo».

