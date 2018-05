Venerdì 25 Maggio 2018, 11:03 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 11:03

Un infermiere dell'ospedale Loreto Mare di Napoli è stato malmenato da un paziente in attesa di una colonscopia, a cui era stata somministrata la terapia lassativa propedeutica all'esame endoscopico, che lo ha ritenuto colpevole di non avergli somministrato medicine per bloccare l'evacuazione continua. L'episodio è stato reso noto dal consigliere dei Verdi alla Regione Campania, Francesco Emilio Borrelli, che chiede «misure straordinarie per tutelare chi lavora per garantire la salute e la vita delle persone, a cominciare dal potenziamento del servizio di vigilanza - ricorda Borrelli - già deciso dal direttore generale dell'Asl Napoli 1 con cui ho parlato nei giorni scorsi». «A denunciare l'episodio - fa sapere Borrelli - è stata l'associazione 'Nessuno tocchi Ippocrate': l' infermiere del reparto di Chirurgia d'urgenza dell'ospedale napoletano è stato schiaffeggiato con violenza tanto rendere necessario l'intervento della polizia. Il lavoratore è stato giudicato guaribile in 15 giorni».