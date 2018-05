Napoli, notti di inferno al Vasto: esplode la rabbia dei residenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Domenica 20 Maggio 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 20-05-2018 09:00

Almeno 12 volanti della Polizia di Stato, agenti in borghese, anche una pattuglia della Guardia di Finanza. Tutti dirottati in via Venezia, per l'ennesima rissa tra extracomunitari nata da un bicchiere di troppo, coi residenti che sono schizzati in strada per portare via i bambini mentre già volavano le bottiglie. E' successo di nuovo, come un copione che si ripete, e ancora una volta al Vasto.Anche dopo le richieste di aiuto, gli appelli, la manifestazione che ha visto sfilare fianco a fianco napoletani ed extracomunitari integrati nel tessuto sociale contro quelli che invece si rendono protagonisti quotidianamente di risse, schiamazzi e molestie. L'episodio è di venerdì sera. Erano le 21 circa quando alcuni immigrati hanno cominciato a discutere animatamente davanti a un'attività commerciale. E' uno dei negozi della zona dove si vende alcol e dove, ogni sera, si raggruppano i ragazzi africani. Le urla, gli spintoni, fino alla rissa che è scattata in pochi istanti. Alla base, hanno ricostruito successivamente gli agenti, una discussione nata dopo che uno degli immigrati, già ubriaco, era stato cacciato via dal locale e aveva tentato di entrare in un altro che si trova sul marciapiede opposto e, bloccato, ha distrutto una vetrata. A quell'ora per strada c'erano ancora dei ragazzini che giocavano a calcio e così i residenti sono corsi fuori per portarli via.