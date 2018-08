Ingoia ovuli di eroina per sfuggire all'arresto: in manette pusher africano

Venerdì 17 Agosto 2018, 19:57

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale hanno arrestato Edica Cayenne, cittadino keniota, 25enne, con pregiudizi di polizia, per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.I fatti sono avvenuti in via Carriera Grande, quando gli agenti, durante un servizio di pattuglia, hanno visto lo scambio soldi-denaro tra due cittadini extracomunitari.I poliziotti hanno subito bloccato Cayenne, mentre l’altro riusciva a far perdere le proprie tracce grazie alle numerose persone che affollavano in quel momento la strada.Durante il controllo i poliziotti hanno trovato indosso al cittadino extracomunitario nelle tasche dei pantaloni, la somma di 80 euro, due telefoni cellulari e un panetto di mannite, notoriamente utilizzata anche dai corrieri di droga.Dopo pochi istanti il cittadino extracomunitario ha iniziato ad accusare dei malori, per cui gli agenti hanno immediatamente allertato personale sanitario del 118, il quale ha accertato, dopo vari esami avvenuti presso un ospedale cittadino, che il cittadino keniota aveva ingerito poco prima diversi ovuli contenenti eroina, dal peso di 6,71 grammi.Dopo le cure del caso Cayenne è stato arrestato e condotto nel carcere di Poggioreale.