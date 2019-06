Per la protezione del fregio della galleria Laziale una rete in acciaio para massi è stata fissata con i golfari. I lavori per la messa in sicurezza alla galleria Laziale proseguono senza sosta.



Alle 14 in punto la Galleria è stata riaperta. Si spera che finisca l’incubo traffico. In tilt oggi sono andati via Diocleziano, gli svincoli della Tangenziale e ancora via Orazio. Una ennesima mattinata da dimenticare.

Venerdì 14 Giugno 2019, 12:25 - Ultimo aggiornamento: 14-06-2019 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA