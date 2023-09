Incidenti a Napoli, nuovi dossi stradali a piazza Sannazaro

Nel quadro delle iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale in città che rappresenta una priorità per questa Amministrazione, stamane, cominciando da piazza Sannazaro, sono iniziati i lavori curati da Anm – Azienda Napoletana Mobilità – per posizionare dossi rialzati in alcuni punti del lungomare in cui negli ultimi mesi si sono registrati numerosi incidenti.

Il programma, curato dagli uffici degli Assessori Cosenza e De Iesu, con il contributo della Polizia Municipale, prevede il posizionamento dei dossi nelle prossime due settimane nei seguenti luoghi:

- Via F.

- Via F. Caracciolo – attraversamento altezza acquario

- Via A. Dohrn – altezza chalet rosso Rotonda Diaz

Previsto inoltre il posizionamento di ulteriori dossi nelle seguenti strade cittadine:

- Corso Amedeo di Savoia,

- Via Santa Teresa degli Scalzi

- Corso Malta.

L’amministrazione comunale, particolarmente impegnata sul fronte della sicurezza stradale, continuerà a monitorare l’incidentalità delle strade cittadine avvalendosi del database dell’Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, al fine di valutare l’adozione di ulteriori misure tese a mitigare il rischio di incidenti stradali.