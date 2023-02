Napoli al via la Copa Adelante, torneo di calcio a 5 contro l'omofobia. «Il coming out di Jankto ha aperto una nuova pagina»

Torna la Copa Adelante, la VI edizione del torneo internazionale dilettantistico di calcio a cinque contro ogni forma di discriminazione, contro l'omofobia e la transfobia. Il Torneo, organizzato dalla Asd Pochos Napoli con il supporto di Aics Napoli, si svolge oggi ai Campi Caravaggio e il via è stato dato con un messaggio di vicinanza a Jakub Jankto, il 27enne della nazionale della Repubblica Ceca in forza allo Sparta Praga, ex calciatore di Udinese e Sampdoria, che, nel pieno della sua carriera agonistica, ha deciso di fare coming out.

«Quest'anno il nostro affetto va a Jakub Jankto, che ha aperto una nuova pagina con il suo coming out. Forza Jakub - si legge in una nota degli organizzatori - Anche la Copa Adelante e Pochos Napoli sostengono la campagna europea Football Month Vs Homophobia, nata oltre 10 anni fa per ricordare Justin Fashanu, morto suicida a seguito del suo coming out nel calcio negli anni '90». Il torneo rientra quest'anno nelle attività a supporto del Centro Antidiscriminazione di Caivano, il Progetto «Codice Rainbow», finanziato dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali: il centro sta dando assistenza e supporto alle persone LGBT+ vittime di discriminazioni, odio, violenza o marginalità è attivo in due luoghi simbolici per la città, il Parco Verde, quartiere complesso e difficile, spesso purtroppo a centro di fatti gravissimi di cronaca nera, e presso la Biblioteca comunale.