Napoli, chiusi in casa non per coronavirus: «L'inquinamento acustico qui è insopportabile»

Continuano a rimanere chiusi in casa i residenti di Piazzale D’Annunzio a Fuorigrotta, ma non a causa del covid-19 . Alla base della “reclusione forzata” c’è un rumore assordante proveniente dalla strada che conduce al sottopasso Claudio.Su quelle strutture in ferro che dovrebbero garantire il deflusso delle acque. Un vero tormento per chi è costretto a sentire giorno e notte il rumore generato dal passaggio dei mezzi, sulle caditoie traballanti e malconce.«Abbiamo fatto numerosi esposti – afferma il rappresentante dei cittadini– ma nessuno ci ha mai dato ascolto. Il rumore è insopportabile e solo in questa quarantena, per il minor passaggio di vetture, è stato attenuato. Adesso però siamo tornati alla situazione di sempre e soprattutto in nottata è un vero inferno. Il passaggio è continuo e le grate generano un fracasso di ferraglia che ci costringe a rimanere chiusi nelle nostre abitazioni. Soprattutto in questo periodo, la cosa diventa difficile».Con il primo caldo infatti, non tutti riescono a tenere chiuse le finestre. L’unica vera barriera di protezione contro l’inquinamento acustico che interessa la zona. «In questi ultimi giorni stiamo rivivendo un incubo – conclude Cristiano – che si ripresenta ogni anno. Il caldo inizia a farsi sentire e stare chiusi dentro è veramente difficile. Chiediamo un intervento risolutivo e non i soliti “rattoppi”. Una azione immediata che metta anche in sicurezza gli automobilisti che spesso su quelle grate danneggiano copertoni e sospensioni delle proprie automobili».