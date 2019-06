Napoli, la prima volta del questore Giuliano: «Fare il proprio dovere a ogni costo»

Sabato 1 Giugno 2019, 14:00

È di poche parole il nuovo questore di Napoli Alessandro Giuliano. Ma poche parole che contano. Impegno, collaborazione e presenza costante sui territori sono le sue ricette. Figlio di Boris Giuliano – argomento di cui non intende parlare – il dirigente da oggi a capo degli uffici di via Medina è apparso da subito deciso e concentrato sul da farsi. Dopo aver ringraziato il capo della polizia ha dichiarato alla stampa, di essere intenzionato a «giocare di squadra».«È necessario lavorare insieme per raggiungere obiettivi importanti, il mio predecessore lo ha fatto e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Forze dell'ordine, amministrazione e cittadinanza devono essere una cosa sola. Quest'è una città complessa e afflitta da questioni importanti di cui occorre occuparsi con grande lavoro. In generale i poliziotti fanno parte di una città e bisogna tenere conto di cosa le persone sentono in ogni momento, calandosi nella loro realtà facendo il proprio dovere fino in fondo e a qualunque costo».